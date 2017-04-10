Перед играми за выход в «Финал шести» ЧР «Урал» встретится с болельщиками

12 апреля в 18:30 в СДК «Динамо» волейболисты уфимского «Урала» проведут встречу со своими болельщиками перед играми плей-офф за выход в «Финал шести» чемпионата России против новоуренгойского «ФАКЕЛА». Первая игра 20 апреля на выезде.«Всеобщая мобилизация! «Урал» объявляет общий сбор фан-сектора. Ждём всех фанатов, болельщиков, любителей волейбола и всех, кому просто симпатичны игроки «Урала». Посмотрим друг другу в глаза перед важными играми плей-офф против «ФАКЕЛА». Игроки и тренеры будут!» — говорится в объявлении пресс-службы «Урала».