Олимпийская чемпионка Гарай может пополнить состав «Прайя Клубе»

Бразильская доигровщица московского «Динамо», выступавшая в чемпионате России за краснодарское и московское «Динамо», может подписать контракт с бразильским клубом «Прайя Клубе», сообщает World of Volley.В минувшем сезоне она защищала цвета китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд». В последний раз Гарай выступала в чемпионате Бразилии в сезоне-2012/13 — в составе «Осаску».30-летняя волейболистка является олимпийской чемпионкой 2012 года, двукратным призёром чемпионата мира (2010, 2014).