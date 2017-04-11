Гилязутдинов: приоритет казанского «Динамо» — второй матч финала Кубка ЕКВ

Главный тренер казанского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над итальянским «Бусто Арсицио» со счётом 3:1 в первом матче финала женского Кубка ЕКВ.«Бусто Арсицио» — очень мощная, высокорослая команда. У них есть собственный стиль игры. Второй момент: мы потели, реально потели, поскольку противник постепенно стал играть немного по-другому, но так же мощно. И мы перестали с ними справляться – в значительной степени из-за нашей усталости.На данный момент наш приоритет — следующая игра, которая состоится 15 апреля. Да, к сожалению, график у нас очень сложный. Но мы будем готовиться в первую очередь именно к этой игре, а потом уже будем думать о финале чемпионата России», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт клуба.