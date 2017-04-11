Перепёлкин: матч с «Бусто Арсицио» стал для казанского «Динамо» одним из худших

Старший тренер казанского «Динамо»поделился впечатлениями от победы своих подопечных над итальянским «Бусто Арсицио» со счётом 3:1 в первом матче финала женского Кубка ЕКВ.«В начале матча было видно, что на игре итальянок сказывается неродной зал – им потребовалось время, чтобы адаптироваться к нему. Но при этом, пожалуй, это была наша худшая игра за последнее время, у нас многое не получалось. Нужно будет многое осмыслить перед ответной игрой», — приводит слова Перепёлкина официальный сайт «Динамо».