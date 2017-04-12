Краснодарское «Динамо» выиграло пятый матч кряду в турнире за 5-8-е места в ЧР

Краснодарское «Динамо» в пятом туре турнира за пятое-восьмое места по итогам женского чемпионата России в Одинцово переиграло местное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1. Подопечныевыиграли пятую встречу кряду, а командапотерпела второе поражение в пяти матчах.В четверг, 13 апреля, «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном», а краснодарское «Динамо» сыграет с «Сахалином».«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (19:25, 25:22, 25:13, 26:24)