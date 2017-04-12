В финале женского чемпионата Турции сыграют «Фенербахче» и «Галатасарай»

«Экзачибаши» в ответном матче полуфинала плей-офф женского чемпионата Турции уступил «Фенербахче» в четырёх партиях. Так как первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу команды, то команды решали судьбу противостояния в «золотом» сете, где сильнее были волейболистки «Фенербахче». Российская доигровщица «Экзачибаши»на площадку в этой встрече не выходила.За титул подопечныепоспорят с «Галатасараем», одолевшим по сумме двух матчей «Вакифбанк».«Вакифбанк» — «Галатасарай» — 3:2 (20:25, 19:25, 25:23, 25:21, 15:10)0:3.«Фенербахче» — «Экзачибаши» — 3:1 (20:25, 25:23, 25:15, 25:22, 16:14)16:140:3.