Алекно: печально, что в «Финале четырёх» ЛЧ сыграет только один российский клуб

Главный тренер казанского «Зенита»признался, что остался доволен игрой своих подопечных во втором матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов с «Белогорьем». Команда из Татарстана победила в трёх сетах и вышла в «Финал четырёх» турнира.«Когда узнали, что у «Белогорья» не будет Ерещенко, естественно, внесли коррективы, но в целом тактика белгородцев, которую они избрали против нас, была видна.Конечно, со всех сторон хотелось, чтобы в «Финале четырёх» было два российских клуба. Печально», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».