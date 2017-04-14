Михайлов: результатом доволен, а собой я не доволен никогда

Диагональный казанского «Зенита»прокомментировал победу над белгородским «Белогорьем» в ответном матче «раунда шести» Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:22, 30:28, 25:21). В первой встрече подопечныеоказались сильнее в четырёх партиях.«Результатом доволен, а собой я никогда не доволен. Всегда есть к чему стремиться, что улучшать. Я думаю, что первая игра получилась более напряжённой. В ней решалось, кто поведёт в серии, была огромная ответственность. Дома нельзя было проигрывать.Белгород сразу был в роли догоняющего, им было тяжелее. Думаю, им не хватило замены – по типу того, как Ян Ерещенко вышел в первой игре. Мы действовали хладнокровно, в нужные моменты добавляли в первую очередь на подаче», — цитирует Михайлова «Спорт Бизнес Online».