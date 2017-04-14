Вольвич: в конце второго сета Леон вышел и начал колотить, как из пушки

Блокирующий казанского «Зенита»прокомментировал победу над белгородским «Белогорьем» в ответном матче «раунда шести» Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:22, 30:28, 25:21). В первой встрече подопечныеоказались сильнее в четырёх партиях.«Изначально настраивались на победу в матче, а не только на две партии. Никаких отличий при подготовке не было. И в Казани были неприятные моменты. И здесь стоило нам немного потерять подачу, как игра выравнивалась. Только мы опять начинали подавать – преимущество переходило к нам. В конце второго сета Леон вышел и начал колотить, как из пушки. Хотя до этого не подавал. Всё решила подача.Мусэрский и Тетюхин – две ключевые фигуры в «Белогорье». К диагональным, честно говоря, готовились в рабочем порядке. Для Мусэрского была особая тактика. Как разбирали, так и получилось – считаю, что справились с ним и в первом, и во втором матче, хотя в этот раз он почему-то меньше нападал.Травма Ерещенко? Он мог добавить своей игрой уверенности белгородцам. В Казани он сыграл великолепно», – цитирует Вольвича «Спорт Бизнес Online».