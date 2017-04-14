Приходько: это исторический момент для «Сахалина»

Главный тренер «Сахалина»поделился впечатлениями после победы над краснодарским «Динамо» в заключительном матче турнира за пятое-восьмое место в женской Суперлиге со счётом 3:1 (25:15,21:25,25:15,25:21). Новичок Суперлиги завершил чемпионат на седьмом месте, «Динамо» стало пятым.«Спасибо девочкам, сегодня поборолись, выиграли на характере. Тяжело было после второй, проигранной партии. У нас ещё проходит период переакклиматизации. Психологически давило поражение от „Протона“. Но мы выиграли. На мажорной ноте завершили первый сезон в чемпионате страны. Исторический момент для Сахалина! Спасибо всем, кто за нас переживал. Болельщикам, которые писали отзывы в социальных сетях. Всех хочу поздравить с победой», — цитирует Приходько официальный сайт клуба.