«Финал шести» мужской Суперлиги пройдёт в Москве

14 апреля в офисе Всероссийской федерации волейбола прошло совещание с представителями волейбольных клубов «Зенит-Казань» и «Динамо» (Москва). Было определено место проведения «Финала шести» мужской Суперлиги.Турнир пройдёт с 6 по 11 мая в московском дворце спорта «Динамо», сообщает официальный сайт ВФВ. Ранее сообщалось, что на проведение «Финала шести» также претендовала Казань.Участие в «Финале шести» уже обеспечили «Зенит» и «Динамо-Москва». Остальные участники будут определены по итогам плей-офф.