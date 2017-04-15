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Парубец: «Уралочка» — единственный клуб в Суперлиге, играющий в быстрый волейбол

15 апреля 2017, суббота. 00:18. Волейбол
Самый результативный игрок «Уралочки-НТМК» и всего регулярного чемпионата-2016/17 Ксения Парубец накануне матчей за бронзовые медали чемпионата России с красноярским «Енисеем» подвела промежуточные итоги сезона.

«Я следила за статистикой, видела, что иду на первом месте по результативности, но и по ошибкам я тоже на первом месте, и это, конечно, меня расстраивало. Я больше всех назабивала и больше всех наошибалась. У меня были игры, в которых я атаковала более 50 раз, но не уставала. А бывало, 30 раз нападала и уставала, так как иногда большая нагрузка идёт на приём.

На мой взгляд, мы единственный клуб в Суперлиге, который играет в быстрый волейбол, мы играем «кресты», но чтобы это получалось, нужен хороший приём. У нас игра идёт как первый темп. Например, Ириска, ой, я хотела сказать, Елена Ирисова — она очень быстрый игрок. Мы обе готовы к атаке. А Катя Евдокимова играет с Климец в крест. Для меня быстро играть гораздо легче, так как я не очень высокого роста. В быстром волейболе мне легче обходить блок, а когда тебе пасуют высоко, нужно очень сильно прыгнуть и ударить через двойной или тройной блок. Поэтому наша сила – это быстрая игра», — приводит слова Парубец Sports.ru.
Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
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ЖВК Уралочка-НТМК
Новости. Волейбол
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