Правомерность действий авиакомпании «Победа», высадившей Кимерова, проверят в СК

Правомерность действий сотрудников полиции и авиакомпании «Победа», высадивших из самолёта волейболиста «ФАКЕЛА», проверят следователи Приволжского управления на транспорте, сообщает радио «Маяк» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.Напомним, месяц назад Кимеров, возвращавшийся из Самары в Москву, попросил стюардессу пересадить его к аварийному выходу, так как из-за высокого роста (215 см) он не мог разместиться в своём кресле. Бортпроводница ему отказала. По словам волейболиста, ему пришлось выставить ноги в проход, чем он вызвал возмущение стюардессы. Был вызван наряд полиции, который снял волейболиста с самолёта за дебоширство. Вылет был задержан на 40 минут, а Кимеров вылетел в Москву следующим рейсом.Между тем в авиакомпании «Победа» заявили, что планируют обратиться в суд, так как, по их версии, Кимерова сняли с рейса «из-за ярко выраженной агрессии, многочисленных оскорблений в адрес членов экипажа и угрозы устроить во время полёта «шоу».