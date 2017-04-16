Плачи: не думаю, что второй матч финала Кубка Вызова будет для «ФАКЕЛА» легче

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА»рассказал о подготовке своей команды к ответном матчу финала мужского Кубка Вызова, в котором его команда сыграет с французским «Шомоном». Встреча пройдёт в Новом Уренгое 16 апреля. Первый матч во Франции завершился со счётом 3:1 в пользу российского клуба.«Я не думаю, что второй матч будет для нас легче предыдущего: «Шомон» — очень крепкая команда с хорошей защитой и подачей, и мы очень серьезно настраиваемся на ответную игру. И теперь французские волейболисты мотивированы ещё больше – сейчас им нельзя терять ни сета. У них тоже вершится история – никогда прежде «Шомон» не был в финале Кубка Вызова, они будут бороться до последнего мяча», — приводит слова Плачи официальный сайт «ФАКЕЛА».