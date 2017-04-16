Руайе: болельщики помогли «Туру» одолеть «Трентино» в финале Кубка ЕКВ

Помощник главного тренера французского «Тура»поделился эмоциями от победы своей команды над итальянским «Трентино» в «золотом» сете финала мужского Кубка ЕКВ.«Этот сезон получился для нас особенным. Мы потерпели неудачу в Кубке и чемпионате страны, но завершили его на очень позитивной ноте. Для нас это огромная победа. Большое спасибо болельщикам, которые поддерживали нас и помогли переломить ход противостояния с «Трентино», — приводит слова Руайе официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.