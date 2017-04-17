Гиллязутдинов: игра казанского «Динамо» в 1-м матче финала ЧР близка к идеальной

Главный тренер казанского «Динамо»прокомментировал выездную победу над московскими одноклубницами в первом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.«Мы выиграли Кубок ЕКВ, а сейчас перед нами уже новые задачи. Важно, как мы будем играть и в какой форме мы будем. Идеальной игры как таковой не бывает, но сегодня игра команды была близка к идеальной», — приводит слова Гиллязутдинова пресс-служба казанского «Динамо».Второй матч серии пройдёт 18 апреля в Москве.