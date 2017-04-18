Кукушкин: «Протон» уже воспринимают как достойного конкурента

Главный тренер «Протона» Роман Кукушкин подвёл итоги выступления команды в чемпионате и Кубке России. В Суперлиге коллектив из Саратовской области занял восьмое место. В Кубке России «Протон» стал третьим.

«Прошедший сезон стал для нас довольно трудным. Его можно условно разделить на две половины: в первой части игры прошли для нас удачно, во второй, под занавес сезона, начались провалы. Они были вполне ожидаемыми, поскольку „скамейка“ запасных была короткой, и к концу года многие основные игроки получили травмы. В результате девушки работали, можно сказать, на износ.

Тем не менее нам заслуженно удалось занять третье место в Кубке России, мы смогли «одолеть» «Уралочку» и «Динамо-Краснодар» в рамках чемпионата, и наша молодёжь в очередной раз добилась очень высокого результата. Мы были в шаге от золота Молодёжной лиги, но опять же из-за травм остановились на второй позиции. Три года подряд команда доказывает, что она – одна из сильнейших в лиге. Наша «молодёжка» — это будущие мастера, чемпионы. Именно поэтому мы планируем делать упор именно на подрастающее поколение спортсменов.

Задача — поставить подготовку «на поток» и пользоваться ресурсами не только города Балаково, но и всей Саратовской области. Наша молодёжная команда в этом сезоне ещё поборется за Кубок молодёжной лиги. А основная отправилась в отпуск. В следующем году коллектив обновится, чтобы выступать достойно и вырваться наконец из середняков. Мы уже сделали большое дело, нас воспринимают как достойных конкурентов. Мы способны биться даже с самыми именитыми командами", — цитирует Кукушкина официальный сайт клуба.