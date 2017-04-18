«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в серии за третье место в ЧР с «Енисеем»

«Уралочка-НТМК» из Свердловской области во втором матче серии за третье место по итогам женской Суперлиги на своей площадке в пяти партиях переиграла красноярский «Енисей». Таким образом, команда Николая Карполя восстановила равновесие в противостоянии до трёх побед.
Следующая встреча пройдёт в Красноярске 24 апреля.
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Серия за 3-е место. Второй матч
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красноярск) - 3:2 (25:20, 25:16, 17:25, 20:25, 15:12)
Счёт в серии: 1-1.