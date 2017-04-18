Кошкин: для «Енисея» было бы слишком сладко выиграть обе игры в Тагиле

Главный тренер «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал поражение своей команды от «Уралочки-НТМК» со счётом 2:3 во втором матче серии за третье место в чемпионате России по волейболу.

«Для нас было бы, наверное, слишком сладко выиграть обе игры в Тагиле. Очень радует, что сегодня после двух проигранных партий девчонки не остановились, продолжали бороться, а пятая партия — это лотерея. После второй партии, возможно, «Уралочка» немного успокоилась, но у нас уже другого выхода не было, нужно было рисковать в каких-то моментах», — приводит слова Кошкина официальный сайт «Уралочки».