Гилязутдинов: игрокам казанского «Динамо» надо памятник ставить

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов прокомментировал поражение своей команды от одноклубниц из Москвы во втором матче финальной серии женского чемпионата России.

«Последние шесть дней мы находились не просто в работе: за это время сделали четыре перелёта и сыграли 15 апреля финал Кубка ЕКВ. Понятно, что люди не железные – им надо памятник ставить, что они выдержали такие нагрузки! Понятно, что Москва сегодня была посвежее. Результат совершенно нормальный: игра у московского клуба была сегодня на высоком уровне, а мы подсели. Атака Москвы была реально мощнее.

Мы свою задачу-минимум выполнили. Возвращаемся в Казань, и у нас есть время на восстановление и подготовку. 1-1 – вполне комфортный счёт. Мы возвращаемся домой, но, как вы сами можете видеть, своё поле, чужое – большой разницы не имеет", — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.