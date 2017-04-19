Николов: в «Енисее» мне дали лекарства, содержащие запрещённые вещества

Болгарский центральный блокирующий Николай Николов рассказал, почему покинул красноярский «Енисей», в составе которого начал сезон-2016/17.

«Я получил травму спины, которая, на первый взгляд, не казалась серьёзной. Но некоторое время я не мог завязывать шнурки из-за сильной боли. Поэтому в команде дали мне некоторые обезболивающие лекарства, сказав, что это витамины и другие препараты с лечебным действием. Но когда я проверил эти лекарства, оказалось, что они содержат некоторые запрещённые вещества. После этого я решил разорвать контракт и вернуться в Болгарию. Я поступил так, потому что хочу ещё несколько лет играть в волейбол», — приводит слова Николова Sportal.