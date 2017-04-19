ЗАКСА победила «Скру» в первом матче финала мужского чемпионата Польши

ЗАКСА в первом матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата Польши на выезде переиграл «Скру» со счётом 3:0. Ответная встреча пройдёт в Кендзежине-Козле 23 апреля. В полуфинале подопечные Фердинандо де Джорджи оказались сильнее «Ястшембски Венгля», а коллектив из Белхатува взял верх над «Ресовией».

ЗАКСА защищает титул сильнейшей команды Польши, завоёванный в прошлом сезоне.

Мужчины. Чемпионат Польши

Плей-офф. Финал. Первый матч

«Скра» (Белхатув) — ЗАКСА (Кендзежин-Козле) — 0:3 (25:27, 21:25, 19:25).