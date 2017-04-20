«Хемик» стал победителем женского чемпионата Польши

«Хемик» в ответном матче финала женского чемпионата Польши на своей площадке переиграл «Будовляни» со счётом 3:1 и завоевал титул сильнейшей команды страны. В первой встрече команда из Полиса выиграла в трёх партиях.

Третье место занял «Жешув», дважды обыгравший «Импел».

Женщины. Чемпионат Польши

Финал. Ответный матч

«Хемик» (Полис) — «Будовляни» (Лодзь) - 3:1 (25:19, 25:20, 22:25, 26:24)

Первый матч: 3:0.



Серия за третье место. Ответный матч

«Импел» (Вроцлав) — «Жешув» - 0:3 (20:25, 16:25, 17:25)

Первый матч: 2:3.