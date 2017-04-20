Колодинский: в плей-офф удобных соперников не бывает

Капитан новоуренгойского «ФАКЕЛА» Игорь Колодинский поделился ожиданиями от противостояния с уфимским «Уралом» в плей-офф мужской Суперлиги. В нынешнем сезоне подопечные Камилло Плачи выиграли Кубок Вызова.

«Конечно, усталость присутствует, всё-таки уже конец сезона, да и финал европейского турнира мы провели на максимуме – успели слетать в Париж, сыграть там тяжёлый матч, потом вернулись, провели в Новом Уренгое непростую игру. Но нам в этом плане повезло больше, чем, например, девчонкам из казанского «Динамо», которые выиграли Кубок ЕКВ, а уже через день играли финал чемпионата страны в другом городе. У нас хотя бы было три дня, которые мы провели дома, успели немного восстановиться и спокойно подготовиться ко встрече с „Уралом“.

Уфимцы спокойно тренировались всё это время, но в плей-офф сложно ожидать чего-то другого, здесь не бывает удобных соперников. Нам нужно играть, подтверждать свой уровень, попадать в «Финал шести» — это сейчас наша первостепенная задача. И Камилло нам тоже сказал: «Молодцы, выиграли, а теперь положили награду на полку и работаем дальше», — цитирует Колодинского официальный сайт клуба.