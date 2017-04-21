Косарев: игроки «Енисея» не справились с приёмом

Старший тренер белгородского «Белогорья» Александр Косарев прокомментировал победу в первом матче плей-офф Суперлиги над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 (25:13, 25:22, 25:23)

“В первую очередь сегодня у нас получилась подача. Более-менее стабильно подавали, и противник не справился с приёмом. Плюс много мячей отыграли в защите на высоком блоке, много мячей достали и реализовали в доигровках. Поэтому, считаю, это были важнейшие факторы, которые способствовали победе.

Что касается третьей партии, то, как известно, волейбол – это игра ошибок и исполнение простых элементов. Если ты исполняешь простые элементы на отлично, то у тебя меньше проблем в концовках. А если начинаешь проваливать лёгкие мячи, то всегда имеешь проблемы в концовках.

Расписание, конечно, для нас не очень удобное. Игра в Красноярске состоится в пять часов по местному времени. Из-за разницы во времени у нас, скорее всего, не будет утренней тренировки в день игры. Придётся опробовать зал и привыкать ко всем параметрам именно во время вечерней тренировки. Этого несколько недостаточно, но что поделать, страна у нас большая”, — цитирует Косарева официальный сайт ВФВ.