Чередник: давайте честно скажем, что по людям Белгород сильнее «Енисея»

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал поражение от белгородского «Белогорья» в первом матче плей-офф мужской Суперлиги со счётом 0:3 (13:25, 22:25, 23:25).

«Первую партию могу объяснить тем, что, с одной стороны, была неуверенность, с другой – большое желание и огромное количество ошибок. Вторая и третья партии, считаю, были достаточно неплохими. Мы понимали, кто стоит на той стороне, и давайте будем честно говорить, если взять по людям, то Белгород есть Белгород, они сильнее нас. Но в определённых моментах мы смогли навязать им свою игру. Немного не хватило где-то опыта, где-то технического мастерства. Посмотрите на счёт в двух партиях – одна-две ошибки, и счёт сразу изменился… В принципе игра была, даже с теми ошибками, которые мы делали. Опыт – с этим ничего не поделаешь. Плюс Белгород играл у себя дома», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.