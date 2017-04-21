Гребенников: думаю, игроки «Урала» перед стартом плей-офф немного перегорели

Главный тренер уфимского «Урала» Борис Гребенников прокомментировал поражение от новоуренгойского «ФАКЕЛА» в первом матче плей-офф Суперлиги со счётом 0:3 (15:25, 18:25, 24:26).

«Прежде всего хочу поздравить «ФАКЕЛ» с хорошим входом в плей-офф. Мне понравилась в целом игра хозяев – с характером, собранно и как единое целое. Мы не смогли войти в игру – не справились с приёмом, и отсюда качество атаки было не на высоте. В принципе, у нас подобный провал в атаке первый раз. Игра упростилась, нам сложно было что-то противопоставить такому высокому блоку, всё пришлось играть через центр, но и к этим атакам в итоге соперники приспособились. Будем работать над ошибками.

Думаю, мы немного перегорели перед этой встречей – сказалась нервозность, а ещё мы были без игровой практики почти две недели. Всё это сыграло свою роль. Думаю, ответную встречу в Уфе мы проведём качественнее и увереннее", — цитирует Гребенникова официальный сайт ВФВ.