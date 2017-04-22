Россия стартовала на чемпионате Европы U19 с победы над Польшей

Мужская юниорская сборная России под руководством главного тренера Андрея Ноздрина с тяжелейшей победы над своим принципиальным соперником Польшей начала выступление на чемпионате Европы U19 в Дьёре (Венгрия). Российские волейболисты выиграли стартовый матч на тай-брейке, в пятом сете сумев отыграться с 12:14.

Лучшим игроком матча в сборной России решением оргкомитета был признан Максим Сапожков, набравший 16 очков. 18 баллов принес команде Владислав Спиридонов, 15 на счету капитана команды Станислава Антонова. Виталий Дикарев набрал 12 очков, 6 из них на блоке.

23 апреля Россия сыграет с Бельгией.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Группа I. 1-й тур. Дьер, Венгрия

Россия – Польша – 3:2 (23:25, 25:23, 25:19, 16:25, 17:15).