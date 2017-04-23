Робинсон: волейболистки «Конельяно» показали командную игру в матче с «Динамо»

Волейболистка итальянского «Конельяно» Келси Робинсон поделилась эмоциями от победы своей команды над московским «Динамо» со счётом 3:1 в полуфинале «Финала четырёх» женской Лиги чемпионов.

«Я очень горда девочками. Мы показали командную игру. Когда ты играешь для публики, для окружающих, тебя уже сложно остановить. Мы смогли решить все проблемы, которые у нас возникли, и я очень довольна тем, что мы справились», — приводит слова Робинсон официальный сайт «Динамо».

В финале «Конельяно» сыграет с турецким «Вакифбанком».