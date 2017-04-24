Гвидетти: я горжусь игроками «Вакифбанка»

Главный тренер турецкого «Вакифбанка» итальянец Джованни Гвидетти прокомментировал победу своей команды в финале женской волейбольной Лиги чемпионов над итальянским «Конельяно».

«Я не думаю об этом финальном матче. Я просто думаю об этой команде. В этом году мы потерпели немало поражений, получили много ударов в пути, но они никогда не сдавались. Мы проиграли полуфинал лиги в Турции, и мы приехали сюда после 10 дней трудной работы, поэтому я очень горжусь своими игроками», — приводит слова Гвидетти пресс-служба турнира.