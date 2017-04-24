Сборная России одержала третью победу на ЧЕ U19 по волейболу, обыграв Италию

Сборная России по волейболу одержала третью подряд победу в группе на чемпионате Европы U19 среди мужских команд, который проходит в Венгрии. Подопечные Андрея Ноздрина в трёх сетах обыграли команду Италии со счётом 3:0. Самым результативным в составе россиян стал Владислав Спиридонов, набравший 16 очков (3 из них на блоке), Максим Сапожков принёс команде 15 очков (2 на блоке), Станислав Антонов – 12.

Следующий матч сборная России проведёт 26 апреля против Венгрии.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Группа I. Третий тур

Россия – Италия – 3:0 (25:17, 27:25, 25:17).