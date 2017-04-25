Источник: Кошелева может перейти в итальянский «Конельяно»

Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева в предстоящее межсезонье может покинуть турецкий «Экзачибаши» и перейти в итальянский клуб «Конельяно», сообщает I Volley Magazine. 28-летняя чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы перешла в клуб из Стамбула перед текущим сезоном и в его составе стала победительницей клубного чемпионата мира и бронзовым призёром «Финала четырёх» Лиги чемпионов.

Ранее Татьяна Кошелева выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо» и подмосковное «Заречье-Одинцово».