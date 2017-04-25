Лосано стал первым иностранцем на посту главного тренера мужской сборной Китая

Известный аргентинский наставник Рауль Лосано назначен на пост главного тренера мужской сборной Китая, сообщает Xinhua. Он стал первым иностранным специалистом во главе мужской национальной команды Поднебесной.

«Мужская сборная Китая была близка к попаданию на Олимпиаду-2016. Мы верим, что классный тренер поможет нашей команде сделать качественный шаг вперёд и пробиться на Игры 2020 года в Токио. Кроме того, все наши игроки и тренеры смогут многому научиться у такого опытного специалиста», — рассказал вице-президент Федерации волейбола Китая Ли Куаньян.