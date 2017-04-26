Ж. Гребенников: с удовольствием бы приехал в чемпионат России, но ведь не зовут

Либеро «Люве Чивитанова» и сборной Франции Женя Гребенников признался, что хотел бы сыграть в чемпионате России, но приглашений пока не получал.

“Я бы с удовольствием приехал, но ведь не зовут. В России очень жёсткий лимит на легионеров, и клубы предпочитают приглашать на эти два места связующих, блокирующих или нападающих. В Казани есть Теодор Салпаров, но он играет только в Лиге чемпионов, это немного другая история. Есть ещё американец Эрик Шоджи в Новосибирске, но там у Лукаша Дивиша есть русский паспорт.

Я очень хочу попробовать свои силы в российском чемпионате, это было бы интересно. Возможно, когда-нибудь получится. Может быть, лимит в Суперлиге расширят до трёх легионеров – мне кажется, это бы только повысило уровень турнира и конкуренции”, — цитирует Гребенникова «Спорт Бизнес Online”.