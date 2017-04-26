Саммлевуо: сейчас эмоции такие сильные, что лучше ничего не говорить

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо проанализировал причины неудачи своей команды в третьем, решающем матче серии плей-офф за выход в «Финал шести» мужской Суперлиги.

«Что пошло не так? Хороший вопрос. Не могу сейчас сказать. Нужно спокойно подумать, почему так произошло. Если говорить по статистике, то мы проиграли атаку и подачу/приём. Разница в волейболе сегодня была просто огромной. Сложно принять это поражение в самом важном матче сезона. И мне, как тренеру, тоже нужно подумать, почему такое случилось.

Сейчас эмоции такие сильные, что лучше ничего не говорить. Прошло всего 10 минут от окончания матча, нужно успокоиться, посмотреть игру и понять, что мы сделали не так. Я хочу сказать спасибо болельщикам, игрокам, тренерскому штабу за этот сезон", — приводит слова Саммелвуо официальный сайт «Кузбасса».