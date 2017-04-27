Фадеев: после отбора на ЧМ тренерский штаб предоставит отдых кому-то из лидеров

Куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал, как будет проходить сбор национальной команды перед отбором на чемпионат мира — 2018. Второй отборочный раунд пройдёт с 30 мая по 4 июня. Россиянки сыграют со сборными Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии и Грузии.

«На первом сборе и отборочном турнире команда будет в оптимальном составе. Лидеры сборной Татьяна Кошелева, Наталия Гончарова, конечно, будут вызваны на первый сбор. Кошелева будет участвовать в клубном чемпионате мира. Тренер планирует приглашать их – Наталию сразу после чемпионата России, а Кошелеву, соответственно, после клубного чемпионата мира. То есть только после этого турнира Таня присоединится к сборной. После отборочного турнира тренерский штаб предоставит отдых кому-то из лидеров сборной.

Сбор национальной команды поделён на две половины. 29 апреля собираемся в Новогорске, и тренируется группа из семи игроков, часть которой затем будет участвовать в отборе на чемпионат мира в молодёжной команде 1998 года рождения под руководством Вадима Панкова. А после завершения чемпионата России присоединится основная группа вызванных. 3-4 мая будет совместное медицинское обследование всех игроков, и затем стартует сбор», — цитирует Фадеева «Р-Спорт».