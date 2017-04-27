Антонов: раз мы выиграли в мой день рождения, значит это хороший день

Капитан сборной России среди игроков не старше 19 лет Станислав Антонов прокомментировал победу своей команды над болгарами со счётом 3:0 в заключительном туре чемпионата Европы. В четверг, 27 апреля, Станислав отмечает день рождения, поэтому перед исполнением гимнов игроки спели «Нappy birthday to you».

«На утренней тренировке команда поздравила меня. Но я не думаю, что это какой-то особенный день. Главное, мы выиграли, значит, это хороший день. Знаю, что я самый молодой игрок в нашей команде, и это необычно, что именно я стал капитаном. Сначала это было непросто, но сейчас могу сказать, что команда работает очень хорошо», — приводит слова Антонова официальный сайт турнира.