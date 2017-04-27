Абаев: российские волейболистки довольны победой над болгарами

Игрок юношеской сборной России по волейболу Константин Абаев, признанный самым ценным игроком заключительного матча Группового этапа чемпионата Европы U19, прокомментировал победу над сборной Болгарии со счётом 3:0, которая позволила россиянам пробиться в полуфинал турнира, где они встретятся со сборной Франции.

«Команда играла хорошо. Мы следовали установке тренера. В третьем сете мы делали больше ошибок на приёме, но мы довольны этой победой», — приводит слова Абаева официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.