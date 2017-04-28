Московское «Динамо» повело в финале ЧР по волейболу, отыгравшись в матче с 0:2

В Казани состоялся третий матч финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги между местной и московской динамовскими командами. Две первые партии остались за хозяйками площадки, но затем гостям удалось сравнять счёт и перевести игру на тай-брейк. Укороченная партия в равной борьбе также осталась за московским «Динамо».

Оба матча в Москве завершились в трех партиях. В первом победу одержали гостьи, во втором – хозяйки.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Финальная серия. Третий матч

«Динамо» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 2:3 (25:21, 25:20, 21:25, 18:25, 16:18)

Счёт в серии – 1:2.