Серниотти: никто не думал, что «Берлин» выйдет в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Главный тренер немецкого «Берлина» Роберто Серниотти поделился впечатлениями от попадания своей команды в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, в первом матче которого немцы сыграют с казанским «Зенитом».

«До начала сезона никто не мог предположить, что мы дойдём до „Финала четырёх“ Лиги чемпионов, особенно учитывая крайне сложную группу, в которую мы попали. Но мы начали наш путь с прекрасной победы над „Любе Чивитановой“, а в „раунде 6“ обыграли московское „Динамо“. Так что я думаю, что мы заслужили быть здесь», — приводит слова Серниотти официальный сайт турнира.