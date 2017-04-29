«Зенит» стал первым финалистом волейбольной Лиги чемпионов, разгромив «Берлин»

Волейболисты казанского «Зенита» вышли в финал Лиги чемпионов, где будут защищать титул сильнейшего клуба Европы. В полуфинале подопечные Владимира Алекно обыграли в трёх партиях немецкий «Берлин», не пустивший по сумме двух встреч в «Финал четырёх» московское «Динамо».

Самым результативным игроком полуфинала Лиги чемпионов стал нападающий «Зенита»Вильфредо Леон, набравший 21 очко, 4 из них эйсами. На счету Максима Михайлова 14 очков,

За титул «Зенит» сыграет с победителем второго полуфинала «Перуджа» (Италия) — «Мачерата» (Италия).

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«Зенит» (Казань, Россия) — «Берлин» (Германия) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:13).