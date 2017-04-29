Алекно: волейбол в матче с «Берлином» получился немного скомканным

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Берлином» (3:0) в полуфинальном матче «Финала четырех» Лиги чемпионов.

«Другого результата от нас никто и не ждал. Хотя, честно говоря, волейбол немного скомканным получился. Можно найти миллион причин, но сейчас не хочется никого критиковать. Хорошего волейбола не было, но это нормально для первого матча. У Саши Бутько и шансов особых не было по-другому играть, чем просто. Плохо принимали сегодня.

Кого вижу соперником по финалу? Прогнозы — неблагодарное дело. Логически «Мачерата», наверное, должна быть. Но всякое может быть. «Перуджа» — организатор «Финала четырёх», играет дома, будет много эмоций.

Во второй партии был эпизод, когда «Зенит» долго не мог сняться с подач Роберта Кромма. Это даст нам почву для размышления. Мы должны быть всегда сконцентрированы и готовы — в обеих итальянских командах есть кому подавать.

Колоссальное давление трибун в финале против «Зенита»? Я думаю, что в «Зените» играют те игроки, которых публикой уже не напугаешь», — приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».