Кромм: «Берлин» играл достойно, но «Зенит» показал высочайший класс

Капитан «Берлина» Роберт Кромм прокомментировал поражение в полуфинальном матче Лиги чемпионов от казанского «Зенита» со счётом 0:3.

«Я не ожидал, что мы будем так хорошо пасовать. Связующие поднимали мячи высоко над сеткой, но даже при этом очень сложно переигрывать высоких казанских блокирующих. Они играют очень агрессивно на блоке и в обороне, но мы сражались и имели шансы на успех в первом сете. В любом случае мы сыграли достойно, но соперник был очень силён и показал высочайший класс волейбола, когда мы лидировали во второй партии», — приводит слова Кромма официальный сайт турнира.