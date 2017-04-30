Мельников: россияне ошибались в ключевых розыгрышах в полуфинале ЧЕ U19

Игрок сборной России среди волейболистов не старше 19 лет Артём Мельников поделился впечатлениями от поражения своей команды со счётом 2:3 от чешских волейболистов в полуфинале чемпионата Европы в Венгрии.

«В нескольких ключевых розыгрышах мы играли неправильно и допускали ошибки, ставшие роковыми. Это позволило чешским игрокам набрать необходимые очки и добиться победы», — приводит слова Мельникова официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

В матче за третье место россияне сыграют с турками.