Вольвич: когда Леон подаёт так, как ещё не подавал в сезоне, вырастают крылья

Блокирующий казанского «Зенита» Артём Вольвич поделился впечатлениями после победы в финале Лиги чемпионов над итальянской «Перуджей» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:14). Артём попал в символическую сборную «Финала четырёх».

«Игрока делает команда. За индивидуальную награду спасибо всем парням. Спасибо нашим тренерам и медицинскому штабу. Они знают наши проблемы и помогают выходить и играть. Если бы их не было, наград бы не было.

Игра получилась упорная, было сильное сопротивление со стороны «Перуджи». К Зайцеву, Атанасьевичу, Де Чекко готовились очень серьёзно. Было много информации. По игре мы с ними справились. Когда выходит Лео и подаёт так, как ещё не подавал в этом сезоне, вырастают крылья, сразу уходим в отрыв», — цитирует Вольвича официальный сайт клуба.