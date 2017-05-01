Чебуль: «Любе Чивитанова» извлечёт немало уроков из матча с «Берлином»

Волейболист итальянского клуба «Любе Чивитанова» Клемен Чебуль поделился впечатлениями после победы над немецким «Берлином» в матче за третье место в Лиге чемпионов со счётом 3:1 (29:27, 22:25, 25:21, 25:21).

«Нам важно было провести этот матч как можно скорее после вчерашнего поражения, чтобы очистить мысли и перестроиться. Мы извлечём немало игроков из этой игры, что очень важно. Теперь нам предстоит сыграть в финале плей-офф чемпионата Италии. Мы хотим подойти к следующей игре в позитивном настроении», — цитирует Чебуля официальный сайт ЕКВ.