Ветрова: установка была такая: если выиграем ЧР, то поедем на клубный ЧМ

Пасующая московского «Динамо» Вера Ветрова поделилась эмоциями от победы в чемпионате России. Две заключительные игры финальной серии столичные волейболистки проводили в Казани, куда поехали, заняв четвёртое место в «Финале четырёх» Лиги чемпионов и получив «уайлд-кард» на участие в клубном чемпионате мира, который пройдёт в Кобе (Япония) с 9 по 14 мая.

«Нам пришлось непросто, особенно нападающим, которые играют без отдыха весь сезон. Сначала мы не сильно были уверены в себе, пришлось раскачиваться. Но всё же особенно тяжело нам было не физически, а эмоционально. Потом мы разыгрались, и стало больше получаться!

Перед первой игрой были разговоры, что мы приехали в Казань и тут нам особенно сложно будет играть, и что нам надо обязательно побеждать. Перед второй игрой, наоборот, обсуждения сменились молчанием. Все понимали, что Казань будет играть, как в последний раз, а нам надо завершать чемпионат победой!

Вообще, мы знали, что есть такая вероятность – наше участие в клубном чемпионате мира. С одной стороны, после плохого результата в Лиге чемпионо, вряд ли можно было попасть на этот турнир, но наше руководство очень хотело, чтобы мы туда поехали. Установка была такая: если мы выиграем чемпионат России, то все-таки поедем. Мы запрещали себе думать об этом турнире, но это действительно очень престижные соревнования, и мы сами очень хотели участвовать в нём. Будем готовиться! 9 мая начинаются наши выступления в Японии!» — приводит слова Ветровой пресс-служба «Динамо».