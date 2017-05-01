Фролова: после таких игр, как серия за бронзу, уже ничего не страшно

Капитан «Енисея» Мария Фролова подвела итоги сезона, в котором красноярская команда впервые завоевала бронзовые медали чемпионата России по волейболу.

«Даже представить себе не могли, что будем бороться за бронзовые медали, и уж тем более что выиграем их. Перед нами была поставлена задача – попасть в плей-офф и побороться там.

Сезон у нас разделился на две половины: до ухода тренера Сергея Голотова и после. Александр Кошкин давал нам больше свободы действий на площадке, мы себя почувствовали более раскованно. Голотов с самого начала сам говорил, что он жёсткий тренер. Он этого не скрывал. Сначала на результате это никак не сказывалось. Но с каждой игрой накапливалось напряжение. Он требовал от нас идеальной игры, без единой ошибочки. И мы боялись её совершить, и руки от этого дрожали. Становилось всё тяжелее и тяжелее играть морально. Он загнал нас в какой-то купол, мы закрылись эмоционально и не могли никакого результата показать. Сам тренер принял решение уйти. Пришёл на тренировку после очередного поражения и объявил нам, что уходит.

Думаю, что останусь в «Енисее». Мне нравится эта команда, мне хотелось бы здесь играть. Меня всё устраивает, и предварительные переговоры о будущем сезоне уже были проведены.

Я думаю, мы и этой командой можем достойно себя показать на следующий сезон в Лиге чемпионов. Мы были очень расстроены поражением от «Олимпиакоса» в Кубке Вызова. Я считаю, нам просто не хватило международного опыта. Но этот сезон нам столько разного опыта дал! Серия за бронзу – это вообще что-то невероятное, после таких игр уже ничего не страшно», — приводит слова Фроловой «Крайспорт».