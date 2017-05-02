Андерсон: будет интересно вновь сыграть с «Сада Крузейро» на клубном ЧМ

Доигровщик казанского «Зенита» американец Мэтью Андерсон поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов над итальянской «Перуджей» со счётом 3:0 (25:15, 25:23, 25:14).

«Это казанский волейбол! Очень тяжело найти команду, которая обыграет нас, когда мы хорошо играем. Исключение, пожалуй, лишь «Сада Крузейро», который обыгрывал нас два последних года. Будет интересно вновь сыграть с ними на клубном чемпионате мира. Мы постараемся выиграть этот трофей, а пока хотим выиграть золото чемпионата России», — сказал Андерсон после игры.