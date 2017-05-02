«Уралочка-НТМК» продлила контракт с Ирисовой

«Уралочка-НТМК» на один сезон продлила контракт с блокирующей Еленой Ирисовой, сообщает официальный сайт клуба. 29-летняя волейболистка защищает цвета команды Николая Карполя с 2015 года.

Ирисова помогла «Уралочке-НТМК» завоевать серебро чемпионата России в сезоне-2015/16. В завершившемся розыгрыше женской Суперлиги команда из Свердловской области заняла четвёртое место.

С 2004 по 2014 год блокирующая выступала за «Балаковскую АЭС» и «Протон» из Саратовской области, а затем провела сезон в «Омичке».